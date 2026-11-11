போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்

ADDED : நவ 10, 2026 07:33 PM
தாக்கிய வாலிபர் கைது
வடமதுரை: பாடியூர் எட்டிகுளத்துப்பட்டியை சேர்ந்த விக்னேஷ் 26, வடமதுரை தேர்முட்டி அருகில் வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டிருந்தார். அங்கு மதுபோதையில் வந்த வடமதுரை ஆதம்ஸ் நகர் அருண்குமார் 23, ஆபாசமாக பேசி விக்னேஷை தாக்கினார். அருண்குமாரை வடமதுரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
டூவீலர் விபத்தில் முதியவர் பலி
நத்தம்: மதுரை மாவட்டம் சொக்கலிங்கபுரம் அருகே மணல்மேட்டுபட்டியை சேர்ந்தவர் பன்னீர்செல்வம் 62. இவர் டூவீலரில் நத்தம் வந்துவிட்டு ஏரக்காபட்டியில் உள்ள தனது தங்கை வீட்டிற்கு சென்றார். மெய்யம்பட்டி வழியாக சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து டூவீலரில் இருந்து கீழே விழுந்ததில் படுகாயம் அடைந்தார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பன்னீர்செல்வம் நேற்று இறந்தார். நத்தம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மண் கடத்திய லாரி பறிமுதல்
வடமதுரை: பெரியகோட்டை பகுதியில் சிறப்பு எஸ்.ஐ., முத்துச்சாமி தலைமையில் போலீசார் ரோந்து சென்றனர். கோமையன்பட்டி அருகே மண் ஏற்றி வந்த டிப்பர் லாரியை மடக்கி விசாரித்தனர். எவ்வித அனுமதியும் பெறாமல் இருந்தது தெரிந்தது. டிப்பர் லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், டிரைவர் பில்லமநாயக்கன்பட்டி சக்திவேல் 50, உரிமையாளர் கஸ்துாரி நாயக்கன்பட்டி அழகர்சாமி 49, ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிந்து வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விபத்துக்களில் இருவர் படுகாயம்
வடமதுரை: வடமதுரை அண்ணா நகர் சிவசங்கர் 40, சென்னை கொளத்துார் சமூக நீதி நலத்துறை அலுவலகத்தில் தொழில் கூட்டுறவு மேற்பார்வையாளராக பணிபுரிகிறார். தனது மகளை அழைத்து வர வடமதுரையில் இருந்து திண்டுக்கல்லிற்கு டூவீலரில் சென்றார். வெள்ளபொம்மன்பட்டி பிரிவு பகுதியில் ரோட்டின் குறுக்கே வந்த கண்டெய்னர் லாரி மோதி படுகாயமடைந்தார்.
மற்றொரு சம்பவத்தில் தென்னம்பட்டி இந்திரா நகரை சேர்ந்த ராமுத்தாய் 65, வடமதுரை ரோட்டில் அய்யர்குளம் பிரிவு பகுதியில் நடந்து சென்றபோது அடையாளம் தெரியாத டூவீலர் மோதி படுகாயமடைந்தார். வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.