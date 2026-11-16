/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்
ADDED : நவ 15, 2026 07:06 PM
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புகையிலை பதுக்கியவர் கைது
நத்தம்: போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பொன்குணசேகரன், எஸ்.ஐ., மலைச்சாமி தலைமையிலான போலீசார் செந்துறைப் பிரிவில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். ஒரு கடையில் விற்பனை செய்வதற்காக புகையிலைப் பாக்கெட்டுகள் பதுக்கி வைத்திருந்ததை கண்டறிந்தனர். இதையடுத்து புகையிலைப் பொருட்கள் வைத்திருந்த செங்குளத்தை சேர்ந்த துரைராஜை 57, கைது செய்த நத்தம் போலீசார் அவரிடமிருந்து 830 புகையிலை பாக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.