ADDED : நவ 20, 2026 07:38 PM
தாக்கிய மூவர் மீது வழக்கு
வடமதுரை: சிக்காளிபட்டி சிவா 36, வீடு அருகே இருக்கும் வாய்க்கால் ஓடை மண்ணால் மூடப்பட்டிருந்தது. புகாரில் பேரூராட்சி நிர்வாகம் மண்ணை பறித்து வாய்க்காலை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தனர். இதுதொடர்பாக தெய்வேந்திரன் தரப்பினர் தகராறு செய்து சிலரை தாக்கினர். இவர்களுள் படுகாயமடைந்த ராம்குமார் 39, சிவா ஆகியோர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். தாக்கிய தெய்வேந்திரன், ஹேமந்த், கோமதி மீது வடமதுரை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
கிணற்றில் விழுந்த தொழிலாளி பலி
நத்தம்: நத்தம் அருகே முளையூர்- ராவுத்தம்பட்டியை சேர்ந்தவர் இளவரசன் 40. கல்வேலிபட்டி பகுதி தனியார் தோட்டத்தில் வேலை செய்தார். அங்குள்ள 30 அடி ஆழமுள்ள கிணற்றின் சுவர் மீது இளவரசன் உட்கார்ந்து இருந்தார். எதிர்பாராதவிதமாக கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்ததில் நீரில் மூழ்கி இறந்தார். தீயணைப்புத் துறையினர் உடலை மீட்டனர். நத்தம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.