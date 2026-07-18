﻿ போலீஸ் செய்திகள்...

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:34 AM
ஆசிரியையிடம் 9 பவுன் திருட்டு
நத்தம்: திண்டுக்கல் பொன்னகரத்தை சேர்ந்தவர் அரசு பள்ளி ஆசிரியை மேரி நைட்டிங்கேல் ராணி 59. இவர் திண்டுக்கல்லில் இருந்து நத்தத்திற்கு பஸ்சில் வந்த போது கழுத்தில் அணிந்திருந்த 9 பவுன் தங்கச்செயின் திருடுபோனது. நத்தம் எஸ்.ஐ., மலைச்சாமி விசாரிக்கிறார்.
நாய் மீது துப்பாக்கி சூடு
வடமதுரை: அய்யலூர் கோடாங்கி சின்னான்பட்டியில் செம்பன் 50, சின்னான், சரவணன் தரப்பினர் இடையே சொத்து பிரச்னை உள்ளது. செம்பன் தோட்டத்திற்குள் நுழைந்த சின்னான், சரவணன் 'ஏர் கன்' வகை துப்பாக்கியால் செம்பனின் வளர்ப்பு நாயை சுட்டுவிட்டு தப்பிச்சென்றனர். காயமடைந்த நாய்க்கு கால்நடை மருந்தகத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. சின்னாள், சரவணனை வடமதுரை எஸ்.ஐ., பாண்டியன் தேடி வருகிறார்.
காதல் தம்பதி போலீசில் தஞ்சம்
சாணார்பட்டி: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சூசையார்பட்டி ஆல்பர்ட் ரூபன் ராஜ் 26, கரூர் குளித்தலை மாலதி 26, 3 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தனர். பெற்றோர் சம்மதம் தெரிவிக்காததால் இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கோயிலில் திருமணம் திருமணம் செய்தனர். தொடர்ந்து சாணார்பட்டி அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பாதுகாப்பு கேட்டு தஞ்சம் அடைந்தனர். இன்ஸ்பெக்டர் சத்யபிரபா இருவீட்டாரையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். ஆல்பர்ட் ரூபன் ராஜ் பெற்றோர் ஏற்றுக்கொண்டதை தொடர்ந்து காதல் தம்பதியை அவர்களுடன் அனுப்பி வைத்தனர்.
கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது
அம்பிளிக்கை: பழநி மதுவிலக்கு அமலாக்கத்துறை பிரிவு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுக நயினார் தலைமையிலான போலீசார் தங்கச்சியம்மாபட்டி பகுதியில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்த மேல்கரைப்புதுார் சஞ்சய் 23, தங்கச்சியம்மாபட்டி முனியப்பன் 25, ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். ஒரு கிலோ 200 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
காவலாளிக்கு அரிவாள் வெட்டு
செம்பட்டி: சித்தையன்கோட்டை அருகே நரசிங்கபுரத்தை சேர்ந்த மகேந்திரன் 46. ஆத்துார் காமராஜர் நீர்த்தேக்கத்தில் மீன் ஏலம் எடுத்துள்ளவரிடம் இரவு காவலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு அங்கு படுத்திருந்தபோது முகமூடி அணிந்த 6 பேர் கும்பல் வந்து மகேந்திரனை அரிவாளால் தாக்கி விட்டு தப்பினர். படுகாயமடைந்த மகேந்திரன் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். செம்பட்டி போலீசார் தப்பிய நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.