லாட்டரி விற்ற மூவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:32 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM
வடமதுரை:அய்யலுார் ரயில்வே கேட், கம்பிளியம்பட்டி பஸ் ஸ்டாப் பகுதிகளில் எஸ்.ஐ.,க்கள் பாண்டியன், சுரேஷ்பாபு தலைமையில் போலீசார் ரோந்து சென்றனர். அங்கு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகளை ரகசியமாக விற்ற கஸ்பா அய்யலுார் வீரமுத்து 49, கம்பிளியம்பட்டி முருகேசன் 52, கூத்தம்பட்டி செல்லையா ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். 60 லாட்டரி சீட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
போக்சோ வழக்கில் தலைமறைவானவர் கைது
சாணார்பட்டி:நத்தம் காந்தி நகரை சேர்ந்தவர் கூலித்தொழிலாளி தங்கபாண்டி 26. இவர் 14 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக பெற்றோர் அளித்த புகாரில் சாணார்பட்டி அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ வழக்கு பதிந்தனர். போலீசார் தேடுவதை அறிந்த தங்கபாண்டி விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் தலைமறைவானார். இன்ஸ்பெக்டர் சத்யபிரபா தலைமையிலான போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் தங்கப்பாண்டியை கைது செய்தனர்.
கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு
நத்தம்:நத்தம் அருகே பட்டிகுளம் விநாயகர் கோயிலில் உண்டியலை திருடிச்சென்ற நபர்கள் காணிக்கை பணத்தை எடுத்து விட்டு உண்டியலை வீசி சென்றனர். அப்பகுதி மக்கள் நத்தம் போலீசில் புகார் செய்தனர். எஸ்.ஐ., மலைச்சாமி விசாரிக்கிறார்.
வியாபாரி தற்கொலை
வேடசந்துார்:
கூவக்காபட்டி கோழி வியாபாரி கந்தசாமி 60. திருமணம் ஆகவில்லை. தனியாக வசித்த இவருக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. மனவேதனையில் இருந்த கந்தசாமி அழகாபுரி அணைப்பகுதி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். கூம்பூர் எஸ்.ஐ., பாலகுமாரசாமி விசாரிக்கிறார்.
டூவீலர் திருட்டு
வேடசந்துார்: வேடசந்தூர் அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் ஆட்டோ டிரைவர் அருண்குமார் 25. வீட்டின் முன் நிறுத்தி இருந்த இவரது டூவீலரை இருவர் திருடினர். பின்னர் தாங்கள் வந்த டூவீலரை காக்காத்தோப்பூர் அணைக்கட்டு அருகே குடகனாற்று பள்ளத்தில் தள்ளிவிட்டு அருண்குமார் டூவீலரில் தப்பினர். வேடசந்துார் போலீசார் சி.சி.டிவி., பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.