இரு கடைகளில் ரூ.1.50 லட்சம் திருட்டு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:18 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:14 PM
குஜிலியம்பாறை: ஆர்.வெள்ளோடு சந்தைப்பேட்டை போஸ்ட் ஆபீஸ் அருகே திருமூர்த்தி சூப்பர் மார்க்கெட், பாலசுப்பிரமணி மாட்டுத்தீவனம் கடை நடத்தி வருகின்றனர். இரு கடைகளுக்கும் வெளிப்புற ஷட்டர் ஒன்றாக உள்ள நிலையில் மர்மநபர்கள் இருவர் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று கல்லாப்பெட்டிகளில் இருந்த ரூ.1.50 லட்சத்தை திருடிச்சென்றனர். குஜிலியம்பாறை போலீசார் கடையில் உள்ள சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
தொழிலாளி தற்கொலை
வடமதுரை: காணப்பாடி மண்டையகவுண்டனுாரை சேர்ந்த தொழிலாளி ராமன் 57. இவரது மனைவி பிரிந்து சென்றதால் விரக்தி அடைந்து வீட்டின் அருகில் உள்ள மரத்தில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தார். வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ரயில் மோதி வாலிபர் பலி
திண்டுக்கல்: அம்பாதுரை அருகே செட்டியபட்டி ரயில்வே கேட் கலிக்கம்பட்டி இடையே தண்டவாளத்தில் 35 வயது ஆண்இறந்து கிடப்பதாக ரயில்வே போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயபிரிட்டா, எஸ்.ஐ.,பாஸ்கரன், போலீசார் சென்றுவிசாரித்ததில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றபோது ரயில் மோதி இறந்தது தெரிந்தது.
இதுபோல் திண்டுக்கல்- விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் விருத்தாசலம் சென்றடைந்த போது 75 வயது முதியவர் சீட்டில் இறந்து கிடப்பது தெரிந்தது. இறந்த இருவர் குறித்தும் ரயில்வே போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வனப்பகுதியில் வாலிபர் உடல்
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் பெருமாள்மலை ரோடு வனப்பகுதியில் 30 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் உடல் காயங்களுடன் துாக்கில் தொங்கியவாறு இருந்தது. ரோந்து சென்ற வனத்துறையினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இறந்த நபர் கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என கொடைக்கானல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
டூவீலரில் தவறி விழுந்து பெண் பலி
வேடசந்துார்: கல்வார்பட்டி ஊராட்சி கோலார்பட்டியை சேர்ந்தவர் குப்புசாமி மனைவி செல்வி 51. வேடசந்துார் சென்று திரும்பிய செல்வியை கணவர் தனது டூவீலரில் ஏற்றிக் கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றார். தனியார் தோட்டம் அருகே சென்றபோது இரு சிறுவர்கள் சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டு குறுக்கே வந்தனர். நிலை தடுமாறிய தம்பதி டூவீலரில் இருந்து கீழே விழுந்தனர். படுகாயம் அடைந்த செல்வி மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். கூம்பூர் எஸ்.ஐ., பாலகுமாரசாமி விசாரிக்கிறார்.
அலைபேசி கடையில் திருட்டு
நத்தம்: தேத்தாம்பட்டியை சேர்ந்த சின்னராசு 37, பரளியில் அலைபேசி விற்பனை கடை நடத்தி வருகிறார். ஜூலை 18 இரவு இவரது கடையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த நபர்கள் 10 அலைபேசிகள், லேப்டாப், அலைபேசி உதிரி பாகங்கள், ரூ.25 ஆயிரத்தை திருடிச்சென்றனர். நத்தம் எஸ்.ஐ., மலைச்சாமி விசாரிக்கிறார்.