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கால்வாயில் தவறி விழுந்தவர் பலி

கால்வாயில் தவறி விழுந்தவர் பலி

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:28 PM

ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:28 PM ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:21 PM

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டூவீலர் திருட்டு

வடமதுரை: வேல்வார்கோட்டை முத்தனங்கோட்டை பிரிவு பகுதியை சேர்ந்தவர் கல்லுாரி மாணவர் கோபிகிருஷ்ணன் 20. வீட்டின் வெளியே இரவு நிறுத்தியிருந்த இவரது விலை உயர்ந்த டூவீலர் திருடுபோனது. வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

கால்வாயில் தவறி விழுந்தவர் பலி

நத்தம்: சமுத்திராபட்டி -களத்துவீடு பகுதியை சேர்ந்தவர் சின்னக்காளை 65, பெட்டிக்கடை நடத்தி வந்தார். ஜூலை 21ல் முகம் கழுவச்சென்ற இவர் சிமென்ட் கால்வாயில் தவறி விழுந்தார். படுகாயம் அடைந்த சின்னக்காளை திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இறந்தார். நத்தம் எஸ்.ஐ., மலைச்சாமி விசாரிக்கிறார்.

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