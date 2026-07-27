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விபத்தில் வாலிபர் பலி

விபத்தில் வாலிபர் பலி

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:34 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:34 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:31 PM

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வடமதுரை:வடமதுரை காமாட்சியம்மன் கோயில் தெருவை சேர்ந்த தச்சு தொழிலாளி நந்தகுமார் 27. டூவீலரில் வேல்வார்கோட்டை ரயில்வே சுரங்கப்பாதை பகுதியை கடக்க முயன்றபோது அருகில் இருந்த வேகத்தடையில் தடுமாறி விழுந்தார். காயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். வடமதுரை எஸ்.ஐ., சுரேஷ்பாபு விசாரிக்கிறார்.

300 கிலோ புகையிலை பறிமுதல்

வேடசந்துார்:வேடசந்துார் நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீசார் கல்வார்பட்டி காசிபாளையம் மேம்பாலம் அருகே கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அவ்வழியாக காரில் வந்தவர் போலீசாரை கண்டதும் காரை ஓரமாக நிறுத்தி விட்டு தப்பினார். காரை சோதனை செய்ததில் 300 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்தது தெரிந்தது. காருடன் புகையிலை பொருளை பறிமுதல் செய்து கூம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு சென்றனர். தப்பியவர் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

இருதரப்பு தாக்குதல் வீடியோ வைரல்

ரெட்டியார்சத்திரம்:

ரெட்டியார்சத்திரம் அருகே அழகுபட்டியை அடுத்த தெப்பக்குளத்துப்பட்டியில் வசிப்பவர் ஆறுமுகம். இவருக்கும் இதே பகுதி அழகர் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே நில தகராறு, கால்நடை பராமரிப்பு தொடர்பாக முன்விரோதம் இருந்து வந்தது. இருதரப்பினரும் தாக்கியதாக தனித்தனியே ரெட்டியார்சத்திரம் போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதன்பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இதற்கிடையில் இருதரப்பினர் இடையே மரக்கட்டைகளால் தாக்கிக்கொள்வது குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

பஸ் கண்டக்டரை தாக்கியவர் கைது

வத்தலக்குண்டு: வத்தலக்குண்டில் இருந்து கொடை ரோட்டிற்கு அரசு டவுன் பஸ் சென்று சென்றது. பூசாரிபட்டி பிரிவில் டூவீலரில் வந்த பூசாரிபட்டி கருப்பையா மகன் அண்ணாமலை 30, அதே ஊரை சேர்ந்த அறிவு 32, ஆகியோர் வழி கொடுக்காமல் வந்ததால் கண்டக்டர் அருள்மைக்கேல்கராஜை தாக்கினர். காயமடைந்த கண்டக்டர் வத்தலக்குண்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று போலீசில் புகார் செய்தார். போலீசார் அண்ணாமலையை கைது செய்து மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர்.

கார் மோதி பெண் படுகாயம்

நத்தம்: மதுரை மாவட்டம் மேலுார் அருகே தும்பைபட்டியை சேர்ந்தவர் முருகானந்தம் 50. இவரது மனைவி சாந்தி 44. இவர் அழகர்கோவில்- பழமுதிர்சோலை முருகன் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய மலைப்பாதையில் நடந்து சென்றார். அப்போது பின்னால் வந்த கார் மோதியதில் படுகாயம் அடைந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிறார். நத்தம் எஸ்.ஐ., மலைச்சாமி விசாரிக்கிறார்.

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