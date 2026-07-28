தொடர் விபத்தில் மூவர் காயம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:42 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:41 PM
வடமதுரை: அய்யலுார் குளத்துப்பட்டி ராசு 48, மினிவேனை வடமதுரை மோர்பட்டி பிரிவு பகுதியில் ஓட்டிச்சென்றார். பெரம்பலுார் வீரமணி 55, ஓட்டிச்சென்ற லாரியை முந்திச்செல்ல முயன்றார். அப்போது பின்னால் திண்டுக்கல் நோக்கி சென்ற கார் இவரது வேன் மீது மோதியது. விபத்தில் வேன் ரோடு நடுவே தடுப்புச்சுவரில் கவிழ்ந்தது. தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் முன்னால் சென்ற லாரி மீதும் மோதியது. காரை ஓட்டிய திண்டுக்கல் நாகநந்தினி 41, அவரது கணவர் முத்துகாமாட்சி, வேன் டிரைவர் ராசு காயமடைந்தனர். வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ரகளை செய்த வாலிபர் கைது
பழநி: பழநி புதுதாராபுரம் ரோட்டில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் வாலிபர்கள் சிலர் ரகளையில் ஈடுபட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. பழநி டவுன் போலீசார் விசாரணை நடத்தி சத்யா நகரை சேர்ந்த புகழேந்தியை 28, கைது செய்தனர். மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர்.