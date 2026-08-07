/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ டூவீலர் விபத்தில் வாலிபர் பலி
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:41 PM
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வடமதுரை: அதிகாரிபட்டி வி.எஸ்.கோட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரதீப் 18.
நேற்று முன்தினம் உறவினர் ஸ்ரீதர் 19, ஓட்டிய டூவீலரில் அமர்ந்து திருமலைக்கேணி ரோடு சரிவு பகுதியில் சென்றார். அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து தவறி விழுந்ததில் படுகாயம் அடைந்த பிரதீப் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் இறந்தார். டூவீலரை ஓட்டிய ஸ்ரீதர் சிகிச்சையில் உள்ளார். வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.