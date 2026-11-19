/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/சிறுவர்களின் நேர்மைக்கு போலீசார் பாராட்டு
UPDATED : நவ 18, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:54 PM
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வத்தலக்குண்டு: விருவீடு ரோட்டில் கிடந்த 20 ரூபாய் நோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்த சிறுவர்களை போலீசார் பாராட்டினர்.
விருவீடு பள்ளி மாணவர்கள் எழிலரசன், மிதுன், ஆத்விக், ராம். இவர்கள் நால்வரும் வத்தலக்குண்டு ரோட்டில் நடந்து சென்றபோது 20 ரூபாய் நோட்டு கீழே கிடந்தது. இதனை எடுத்த சிறுவர்கள் அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று எஸ்.ஐ., பிரான்சின் மீனாவிடம் ஒப்படைத்தனர்.
மாணவர்களின் நேர்மையை பாராட்டிய எஸ்.ஐ., அவர்களுக்கு நோட்டு, பேனா, கேக் ஆகியவற்றை வழங்கினார். வருங்காலங்களிலும் இதேபோல் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தி அனுப்பி வைத்தார்.