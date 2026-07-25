தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ அரசு மருத்துவமனையில் பொருட்களை சூறையாடிய போலீஸ்காரர் 'சஸ்பெண்ட்'

﻿ அரசு மருத்துவமனையில் பொருட்களை சூறையாடிய போலீஸ்காரர் 'சஸ்பெண்ட்'

﻿ அரசு மருத்துவமனையில் பொருட்களை சூறையாடிய போலீஸ்காரர் 'சஸ்பெண்ட்'

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:15 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:15 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் மது போதையில் நர்ஸ், டாக்டர்களிடம் ரகளையில் ஈடுபட்டு பொருட்களை சூறையாடிய போலீஸ்காரர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

தேனி மாவட்டம் கடமலைக்குண்டை சேர்ந்த தங்கப்பாண்டி 36, கொடைக்கானல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலீஸ்காரராக உள்ளார். நேற்று முன்தினம் இரவு மது போதையில் இருந்த இவர் சக போலீசாரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டார். அவரை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பினர். தொடர்ந்து அண்ணா சாலை பகுதிக்கு சென்ற தங்கப்பாண்டி அங்கிருந்த சிலரிடமும் வீண் தகராறு செய்தார். அதன்பின் அருகில் தான் தங்கியிருக்கும் குடியிருப்புக்கு சென்று விட்டார்.

நேற்று அதிகாலை 3:30 மணிக்கு கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனை அவசர சிகிக்சை பிரிவுக்கு 'மப்டி'யில் தங்கப்பாண்டி சென்றார். அங்கிருந்த நர்ஸ், டாக்டரிடம் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை சிகிச்சை கொடுங்கள் எனக்கூறியவர் திடீரென அவர்களை ஆபாசமாக பேசினார். பின்னர் ஆத்திரத்தில் அங்கிருந்த மருத்துவ பதிவேடுகளை எடுத்து வீசி எறிந்து பொருட்களை சூறையாடியதுடன் கொலை மிரட்டல் விடுத்து சென்றார்.

இதுகுறித்து டாக்டர் பொன்ரதி கொடைக்கானல் போலீசில் புகார் செய்தார். அதன் பேரில் டி.எஸ்.பி., குமரேசன் விசாரணை நடத்தினார். இதையடுத்து எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் உத்தரவில் போலீஸ்காரர் தங்கப்பாண்டி மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்து கைது செய்தனர். இதற்கிடையில் தங்கப்பாண்டியை சஸ்பெண்ட் செய்து எஸ்.பி., உத்தரவிட்டார்.

எஸ்.பி., கூறுகையில், 'சமுதாயத்திற்கு முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டிய போலீஸ்காரர் போதையில் இதுபோன்று நடந்துள்ளார். அவர் கைது செய்யப்பட்டதுடன் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. துறை ரீதியான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும்' என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us