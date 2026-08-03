﻿ மாசடைந்த கொடைக்கானல் ஏரி

ADDED : ஆக 03, 2026 12:41 AM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் ஏரி மாசடைந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் பயணிகள் முகம் சுளிக்கின்றனர். சுற்றுலாத் தலமான கொடைக்கானலின் மையத்தில் உள்ளது ஏரி.
காலை, மாலையில் பொது மக்கள், பயணிகள் நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபடுவது, ஏரியில் படகு சவாரி செய்து, ஏரியின் அழகை ரசிப்பது வழக்கம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏரியை ஆக்கிரமித்த ஆகாயத் தாமரை, நீர்த்தாவரங்களால் ஏரி தனது எழிலழகை இழந்தது.
நகராட்சி நீர்த் தாவரங்களை அகற்ற பிரத்யேக இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி அகற்றியது. மேலும் கரையோரம் இருந்த களைச் செடிகளை அகற்றியதால் ஏரி பளிச்சிட்டது.
தற்போது ஏரி கரையை சுற்றி களைச் செடிகள் வளர்ந்தும், ஆகாயத் தாமரைச் செடிகள் ஆக்கிரமித்து வளர்ந்துள்ளன.
மேலும் தண்ணீரில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில், குப்பை குவிந்து அலங்கோலமாக காட்சியளிக்கிறது. ஏரியை சுற்றியுள்ள விடுதி, குடியிருப்பு, சுகாதார வளாக கழிவுநீர் ஏரியில் நேடியாக கலந்து நன்னீர் ஏரி மாசடைந்துள்ளது.
சர்வதேச சுற்றுலாத்தலமாக உள்ள கொடைக்கானலில் முக்கிய சுற்றுலாத் தலமான கொடைக்கானல் ஏரி வறட்சியால் தற்போது நீர்மட்டம் சரிந்தும், மாசடைந்துள்ள நிலையால் பயணிகளை முகம் சுளிக்க வைக்கிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் ஏரியை துாய்மைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.