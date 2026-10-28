சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த பூஜாரிக்கு 32 ஆண்டு சிறை
சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த பூஜாரிக்கு 32 ஆண்டு சிறை
UPDATED : அக் 28, 2026 12:14 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:14 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி அருகே சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த பூஜாரிக்கு 32 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
பழநி அருகே நெய்க்காரப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோயில் பூஜாரி லட்சுமணன் 50. இவர் 2023ல் 15 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார். சிறுமியின் தாய் பழநி மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தார். விசாரணை நடத்திய போலீசார் லட்சுமணனை கைது செய்தனர்.இவ்வழக்கு திண்டுக்கல் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் மைதிலி ஆஜரானார். நேற்று வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கணேசன், பூஜாரி லட்சுமணனுக்கு 32 ஆண்டுகள் சிறை, ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு தரப்பில் ரூ.4 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.