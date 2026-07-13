﻿ நேர்மையான பெண்களுக்கு கிடைத்த பாராட்டு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:32 AM
நத்தம்: டூவீலரில் சென்ற தம்பதி ரோட்டில் தவற விட்ட பர்ஸை கண்டெடுத்த 2 பெண்கள் பர்ஸூடன் ஐந்தேகால் பவுன் தங்கநகைகளை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்ததால், அவர்களின் நேர்மையை போலீசார், பொது மக்கள் பாராட்டினர்.
நத்தம் புதுப்பட்டி சத்யா 45. அதேப்பகுதி சசிகலா 44. கட்டடத் தொழிலாளிகள். இருவரும் நேற்று சமுத்திராபட்டிக்கு கட்டட வேலைக்காக சென்றனர். குளக்கரை பகுதியில் சாலையில் கேட்பாரற்று ஒரு பர்ஸ் கிடந்தது. இதை எடுத்த இருவரும் திறந்து பார்த்தனர். அதில் ஐந்தேகால் பவுன் தங்க நகைகள் இருந்தன. அந்த பர்ஸூடன் இருவரும் நத்தம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்றனர். போலீசாரிடம் நடந்த விபரங்களை தெரிவித்து, பர்ஸ், நகைகளை ஒப்படைத்தனர்.
போலீசார் விசாரணையில் திண்டுக்கல் -தண்டல்காரன்பட்டி சிவக்குமார் 30, சினேகா 23, ஆகியோர் சேக்கிபட்டி பகுதிக்கு உறவினர் வீட்டு விசேஷத்திற்கு டூவீலரில் சென்ற போது தவற விட்ட பொருட்கள் என தெரிந்தது.
இதையடுத்து அவர்களை வரவழைத்த போலீசார் உரிய ஆவணங்களை சரி பார்த்து, அவர்களிடம் நகையை ஒப்படைத்தனர். கடினமான கட்டட வேலைக்கு சென்று நேர்மை தவறாமல் நகைகளை ஒப்படைத்த சத்யா, சசிகலா ஆகியோரை நத்தம் இன்ஸ்பெக்டர் சிவராமகிருஷ்ணன், எஸ்.ஐ., அபினேஷ் உள்ளிட்ட போலீசார், நகையை பெற்று கொண்ட தம்பதியினர் பாராட்டினர்.