தேச பக்தி, தெய்வ பக்தியை நிலைநாட்டியவர் டி.வி.ஆர்., ராம.ரவிக்குமார் புகழாரம்
தேச பக்தி, தெய்வ பக்தியை நிலைநாட்டியவர் டி.வி.ஆர்., ராம.ரவிக்குமார் புகழாரம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:44 AM
பழநி: ''தினமலர் நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., அச்சுத்துறை மூலம் தேச பக்தி, தெய்வ பக்தியை அனைவருக்கும் எடுத்துச்சென்றவர்,'' என, ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம.ரவிக்குமார் புகழஞ்சலி செலுத்தினார்.
தினமலர் நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., 42வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு பழநியில் அவரது உருவப்படத்துக்கு ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம.ரவிக்குமார் மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் அவர் கூறியதாவது: 'தினமலர் நாளிதழின் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., தமிழகத்தின் எல்லை காவலர். தேச பக்தி, தெய்வ பக்தியை அச்சுத்துறை மூலம் அனைவருக்கும் எடுத்துச்சென்ற அருந்தவச் செல்வர். அவரது ஆன்மாவுக்கு ஹிந்து தமிழர் கட்சியின் சார்பில் மரியாதையை, அஞ்சலியை செலுத்துகிறோம். அவரது ஆன்மா அனைவரையும் நல்வழியில் நடத்தட்டும் என்ற பிரார்த்தனையை சமர்ப்பிக்கிறோம்.
அவரது புகழ் ஓங்கட்டும், தினமலர் இதழ் வாழட்டும் என்றார். மாநில செயலாளர் மனோஜ்குமார், நிர்வாகிகள் கார்த்திக்குமார், திலீப்குமார், அக்கப்போர் இயக்க நிறுவனத் தலைவர் தேவா, த.மா.க., வட்டாரத் தலைவர் சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.