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விபத்தின்றி வாகனங்கள் ஓட வேண்டி வழிபாடு

விபத்தின்றி வாகனங்கள் ஓட வேண்டி வழிபாடு

UPDATED : ஆக 13, 2026 11:17 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 09:43 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 11:17 PM ADDED : ஆக 13, 2026 09:43 PM

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கோபால்பட்டி:கோபால்பட்டி அருகே கணவாய்பட்டி கணவாய் கருப்பணசாமி கோயிலில் புதிய வாகனங்கள் வாங்குபவர்கள் தங்கள் வாகனங்களுக்கு சிதறு தேங்காய் உடைத்து பூஜை செய்வதும், ஆடி மாதத்தில் கிடாய்கள் வெட்டி பூஜை செய்வதும் வழக்கம்.

கோபால்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வாடகை கார்கள் வைத்திருப்போர் 50க்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் வாகனங்களுடன் நேற்று கணவாய் கருப்பணசாமி கோயிலுக்கு வந்தனர். தொடர்ந்து கார்களுக்கு மாலை அணிவித்து சந்தனம் பூசியதும் கிடாய்கள் வெட்டி சிறப்பு பூஜை செய்தனர். விபத்தில்லாமல், லாபகரமாக தங்கள் வாகனங்கள் இயங்க வேண்டிக்கொண்டனர். பொதுமக்களுக்கு அசைவ அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

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