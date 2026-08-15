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﻿ கர்ப்பமான கல்லுாரி மாணவி இறப்பு 10 மாதங்களுக்கு பின் வாலிபர் கைது

﻿ கர்ப்பமான கல்லுாரி மாணவி இறப்பு 10 மாதங்களுக்கு பின் வாலிபர் கைது

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:32 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:32 PM

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வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை அருகே கல்லுாரி மாணவி கர்ப்பமாகி இறந்த வழக்கில் 10 மாதங்களுக்கு பின் அதற்கு காரணமான வாலிபர் கைதானார்.

வடமதுரை அருகே 17 வயது கல்லுாரி மாணவி 2025 அக்.,24ல் உடல் நலக்குறைவால் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். டாக்டர்கள் பரிசோதனையில் மாணவி 7 மாத கர்ப்பமாக இருந்ததால் உள்ளூரில் பல இடங்களில் கருக்கலைப்புக்கு முயன்றதில் உடல்நிலை பாதித்தது தெரிந்தது. பின்னர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி மாணவி இறந்தார். வடமதுரை மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

மாணவியுடன் அடிக்கடி பேசிய நபர் சிலரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. டி.என்.ஏ., பரிசோதனை மூலம் உறவினரான குளத்துப்பட்டி மெக்கானிக் வினோத்குமார் 34, என உறுதியானது. இதையடுத்து போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வினோத்குமாரை நேற்று கைது செய்தனர்.

கல்லுாரி மாணவி கர்ப்பமுற்று உயிரிழந்ததில் 10 மாதங்களுக்கு பிறகு அதற்கு காரணமானவர் சிக்கியுள்ளார். கைதானவருக்கு மனைவி, 3 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

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