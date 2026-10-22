பழநி மோசடி பத்திரப்பதிவு வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தயாரிக்கும் பணி தீவிரம்
பழநி மோசடி பத்திரப்பதிவு வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தயாரிக்கும் பணி தீவிரம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:44 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி மடம் நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தயாரிக்கும் பணி தீவிரமாக நடக்கிறது. இப்பணிகளை சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., சஜிதா ஆய்வு செய்தார்.
பழநி அடிவாரம் தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் மோசடியாக தனி நபர்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதுதொடர்பாக திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த சஸ்பெண்ட் சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஒட்டன்சத்திரம் பத்திர எழுத்தர் ஜெயப்பிரகாஷ், சார்பதிவாளர் அலுவலக இளநிலை உதவியாளர் சிவசங்கரி, போலி பத்திரம் எழுதிக்கொடுத்த விருப்பாட்சி வழக்கறிஞர் சிவக்குமார் உள்பட 8 பேரை சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தொடர்ந்து அவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரித்த போலீசார் வாக்குமூலங்கள், ஆவணங்கள், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஆவணப்படுத்தினர்.
தற்போது போலி பத்திரப்பதிவு வழக்கு தொடர்பாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதற்காக போலீசார் தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கான ஆவணங்கள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரமாக நடக்கிறது. இப்பணிகளை எஸ்.பி., சஜிதா ஆய்வு செய்தார். இதற்காக திண்டுக்கல் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்திற்கு வந்த அவர் பழநி நில மோசடி வழக்கில் இதுவரை கைதானவர்கள், அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களிடம் நடத்திய விசாரணைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
மேலும் வழக்கு தொடர்பாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள், கம்ப்யூட்டர்கள், மோசடி நடந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஆதாரங்கள், சேகரிக்கப்பட்ட போலி பத்திரங்கள், சாட்சியங்கள் அனைத்தும் குற்றப்பத்திரிகை தயாரிக்கவும், தாக்கல் செய்யவும் சரியாக உள்ளதா என்பதை ஆராய்ந்து பணிகளை விரைந்து முடிக்க போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டு சென்றார்.