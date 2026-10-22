பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி திட்டம் இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு
பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி திட்டம் இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 04:08 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:06 PM
திண்டுக்கல்: ‘பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி திட்டத்தில் முன்னணி நிறுவனங்களில் மாதம் ரூ.9 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகையுடன் தொழிற்பயிற்சி பெற தகுதியான இளைஞர், இளம்பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்’ என திண்டுக்கல் மாவட்ட திறன் அலுவலர் பவித்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி திட்டத்தில் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் 500 முன்னணி நிறுவனங்கள் சார்பில் ஒரு கோடி இளைஞர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய தொழிற்பயிற்சி அளிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
18 முதல் 25 வயதுக்கு உட்பட்ட 10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ மற்றும் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 6 முதல் 9 மாதங்கள் வரை பயிற்சி வழங்கப்படும். பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ.9 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகையும், பதிவு செய்து இணைந்தவுடன் ரூ.6 ஆயிரம் கூடுதல் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். பயிற்சி முடிந்து சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
மாவட்ட திறன் அலுவலர் பவித்ரா கூறுகையில், ‘இத்திட்டத்தில் பயனடைய குடும்ப ஆண்டு வருவாய் ரூ.12 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருப்பது அவசியம். அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அனுமதி இல்லை.
தகுதியுள்ள இளைஞர், இளம்பெண்கள் https://pmintership.mca.gov.in/login/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம். இத்திட்டத்தில் பங்கேற்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் thiranagamdindigul@gmail.com என்ற ஈமெயிலில் தொடர்பு கொள்ளலாம்’ என்றார்.