170 டன் அழுகிய வெங்காயம்: நுண்ணுரமாக மாற்ற திட்டம்
170 டன் அழுகிய வெங்காயம்: நுண்ணுரமாக மாற்ற திட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:36 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் பைபாஸ் ரோடு வெங்காய மார்க்கெட்டில் அழுகிய வெங்காயம் கிலோ ரூ.5க்கு விற்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து ஆய்வு நடத்திய உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் 170 டன் கெட்டுப்போன வெங்காய மூடைகளை பறிமுதல் செய்தனர். 6 கடைகளை சேர்ந்த வியாபாரிகள் 3 பேருக்கு தலா ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனர்.
இந்நிலையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வெங்காயத்தை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தும் பணியில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர்கள் நேற்று ஈடுபட்டனர். அதன்படி சரக்கு வாகனங்களில் ஏற்றப்பட்ட வெங்காய மூடைகள் மாநகராட்சி முருகபவனம் குப்பைக் கிடங்கில் கொட்டி அழிப்பதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டது.
அழுகிய வெங்காயங்களை ஆக்கப்பூர்வ கழிவாக பயன்படுத்தி உரம் தயாரிக்கும் பொருட்டு நுண்ணுரம் செயலாக்க மையத்திற்கு கொண்டு செல்ல மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரேம்ஆனந்த் அறிவுரை வழங்கினார்.