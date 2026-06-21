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பயிர்க்கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி மறியல்: 82 பேர் கைது
பயிர்க்கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி மறியல்: 82 பேர் கைது
UPDATED : அக் 21, 2026 04:07 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:04 PM
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வேடசந்துார்: வேடசந்துாரில் விவசாய சங்கங்கள் சார்பில் ரோடு மறியல் நடந்தது. த.வெ.க., தேர்தல் வாக்குறுதிபடி விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவித்து ஏக்கருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர். விவசாய சங்க ஒன்றிய தலைவர் பெரியசாமி தலைமை வகித்தார். தொடர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்ட 44 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதேபோல் குஜிலியம்பாறையில் விவசாய சங்க மாவட்ட துணைச்செயலாளர் இளையராணி தலைமையில் மறியலில் ஈடுபட்ட மாவட்ட குழு உறுப்பினர் ராஜரத்தினம் உட்பட 38 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.