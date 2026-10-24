2ம் கட்டத்திலும் பொதுமக்கள் சுய கணக்கெடுப்பு பதிவுக்கு அனுமதி: இணை இயக்குனர் தகவல்
2ம் கட்டத்திலும் பொதுமக்கள் சுய கணக்கெடுப்பு பதிவுக்கு அனுமதி: இணை இயக்குனர் தகவல்
UPDATED : அக் 16, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:04 PM
திண்டுக்கல்: இரண்டாம் கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலும் பொதுமக்கள் சுய கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்யும் நடைமுறைக்கு ஆணையம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது என சென்னை ஆணையத்தின் இணை இயக்குனர் ஜெகதீசன் தெரிவித்தார்.
திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்கான 2ம் கட்ட பயிற்சி, கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடந்தது. சென்னை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணைய இணை இயக்குனர் ஜெகதீசன் தலைமை வகித்தார். 60க்கும் மேற்பட்ட ஊரக, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள், எழுத்தர்கள் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை தேர்தல் பிரிவு தாசில்தார் முத்துராமன் செய்திருந்தார்.
பின்னர் இணை இயக்குநர் கூறியதாவது:
இரண்டாம் கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஜனவரியில் துவங்கி பிப்ரவரியில் நிறைவு பெறும். குறிப்பிட்ட தேதி இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. இதற்கு முன் 21 நாட்கள் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடந்தன. தற்போது 35 நாட்களாக கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் தரவுகளை சேமிக்கவும், துல்லியம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொகுப்புக்களை இரண்டாக பிரித்து வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வீடுகள் மற்றும் வீட்டு வகைகள் கணக்கெடுப்பு பணியை போல் 2ம் கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலும் பொதுமக்கள் சுய கணக்கெடுப்பு பதிவுக்கு ஆணையம் அனுமதி வழங்கி உள்ளது. முன்பு நடந்த சுய கணக்கெடுப்பு நடைமுறையில் எவ்வித குளறுபடிகளும் ஏற்படவில்லை என்றார்.