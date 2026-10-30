/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கருமலையில் சுண்டைக்காய் விளைச்சல்
UPDATED : அக் 29, 2026 11:34 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:40 PM
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வேடசந்துார்: சமீபத்திய மழையால் குட்டம் கருமலை பகுதியில் சுண்டைக்காய் செடிகள் புத்துயிர் பெற்று காய்கள் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது.
குட்டம் ஊராட்சி தலையூத்துப்பட்டி கன்னிமார் கோயில் ரோடு, கருமலை ஆகிய மலை அடிவார பகுதிகளில் ஏராளமான சுண்டைக்காய் செடிகள் வளர்ந்து உள்ளன. கடந்த மாதம் வரை வறட்சியால் வாடி வதங்கிய இச்செடிகள், சமீபத்திய மழையால் பசுமை அடைய துவங்கின. தற்போது செடிகளில் சுண்டைக்காய்கள் காய்த்து தொங்குகின்றன.
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சுண்டைக்காய்கள் பெரிதும் பயன்படும். இதனை காய வைத்து வற்றலாக ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்தலாம். இன்னும் ஓரிரு மாதங்களுக்கு விளைச்சல் இருக்கும் என்பதால் அப்பகுதி பெண்கள் சுண்டைக்காய்களை பறித்து காயவைக்க துவங்கியுள்ளனர்.