புரட்டாசி 2ம் சனி : பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி 2ம் சனி : பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
புரட்டாசி 2ம் சனி : பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
ADDED : செப் 26, 2026 07:44 PM
சின்னாளபட்டி , செப். 27
புரட்டாசி மாத 2ம் சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பெருமாள் கோயில்களில் சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
சிறுமலை அடிவாரம் திருவேங்கடமுடையான் கோயிலில் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், வெள்ளிக்கவச அலங்காரத்துடன் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. சின்னாளப்பட்டி அஞ்சலி வரத ஆஞ்சநேயர் கோயில், மேலக்கோட்டை ஆஞ்சநேயர் கோயில், செம்பட்டி கோதண்டராமர் கோயில், கன்னிவாடி கதிர் நரசிங்க பெருமாள் கோயில், கொத்தமல்லி கதிர் நரசிங்க பெருமாள் கோயில், ரெட்டியார்சத்திரம் கோபிநாத சுவாமி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
கோபால்பட்டி: சாணார்பட்டி அருகே வி.மேட்டுப்பட்டி கதிர் நரசிங்க பெருமாள் கோயிலில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத பெருமாள், மூலவர் ராமானுஜ சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம், விஸ்வரூப பூஜைகள், 21 வகையான அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. அருகில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் சன்னிதியிலும் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. கோபால்பட்டி, சாணார்பட்டி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
வடமதுரை: வடமதுரை சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலில் சுவாமிக்கு திரவிய அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. வடமதுரை திருச்சி ரோடு மங்கம்மாள்கேணி பக்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் புஷ்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. மோர்பட்டி நம்பெருமாள் கோயில், தென்னம்பட்டி ஆதிநாத பெருமாள் ரங்கநாயகியம்மன் கோயில், கெட்டியபட்டி கதிர் நரசிங்க பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
பழநி: பழநி மேற்கு ரதவீதி லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் கோயில், பாலசமுத்திரம் அகோபில வரதராஜப் பெருமாள் கோயில், ராமநாத நகர் காரியசித்தி லட்சுமி நரசிம்மர் கோயில், கண்ணடி பெருமாள் கோயில், ரங்கநாதர் மலை, பாதம், பாலாறு அணை ஆஞ்சநேயர் கோயில், பாலசமுத்திரம் வீரஆஞ்சநேயர் கோயில், கரடிகூட்டம் சாந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
குஜிலியம்பாறை: கூம்பூர் பாம்புலுபட்டி அச்சுகொண்டபாறையில் உள்ள அச்சுகொண்ட பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. இதே போல் திண்டுக்கல் மலையடிவாரம் சீனிவாசப் பெருமாள் கோயி ல், திண்டுக்கல் எம்.வி.எம்., நகர் தென்திருப்பதி வெங்கடாஜலப தி கோயில் உட்பட மாவட்டத்தில் உள்ள பெருமாள் கோயில்களில் நடந்த சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர்.