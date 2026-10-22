புரட்டாசி 4ம் சனி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
புரட்டாசி 4ம் சனி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
UPDATED : அக் 10, 2026 11:01 PM
ADDED : அக் 10, 2026 10:34 PM
வடமதுரை: புரட்டாசி மாத 4ம் சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் மாவட்ட பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
வடமதுரை சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலில் சுவாமிக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு திரவிய அபிஷேகங்கள் நடந்தன. வடமதுரை திருச்சி ரோடு மங்கம்மாள்கேணி பக்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் புஷ்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. தென்னம்பட்டி அருள்மலை ஆதிநாதபெருமாள் ரங்கநாயகியம்மன் கோயில், கெட்டியபட்டி கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயில், மோர்பட்டி நம்பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
சாணார்பட்டி: சாணார்பட்டி அருகே வி.மேட்டுப்பட்டி கோயிலில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத கதிர் நரசிங்க பெருமாள், மூலவர் ராமானுஜ சுவாமிக்கு பால், பழம், பன்னீர், சந்தனம் உள்ளிட்ட 21 வகையான பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. அருகிலுள்ள ஆஞ்சநேயர் சன்னதியிலும் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். அன்னதானம் நடந்தது.
ஒட்டன்சத்திரம்: பருமருத்துப்பட்டி வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. காளாஞ்சிபட்டி ரங்கநாதர் கோயில், பெரியகோட்டை கதிர் நரசிங்க பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
பழநி: பழநி மேற்கு ரதவீதி லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கோயில், பாலசமுத்திரம் அகோபில வரதராஜ பெருமாள் கோயில், ராமநாத நகர் காரியசித்தி லட்சுமி நரசிம்மர் கோயில், கண்ணாடி பெருமாள் கோயில், ரங்கசாமி மலை பாதம், பாலாறு அணை ஆஞ்சநேயர் கோயில், பாலசமுத்திரம் வீர ஆஞ்சநேயர் கோயில், கரடிகூட்டம் சாந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
சின்னாளபட்டி: சிறுமலை அடிவாரம் திருவேங்கடமுடையான் கோயிலில் மூலவருக்கு வெள்ளிக்கவச அலங்காரத்துடன் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. சின்னாளப்பட்டி அஞ்சலி வரத ஆஞ்சநேயர் கோயில், மேலக்கோட்டை ஆஞ்சநேயர் கோயில், செம்பட்டி கோதண்டராமர் கோயில், கன்னிவாடி கதிர் நரசிங்க பெருமாள் கோயில், கொத்தப்புள்ளி கதிர் நரசிங்க பெருமாள் கோயில், ரெட்டியார்சத்திரம் கோபிநாத சுவாமி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
தாடிக்கொம்பு சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், ஆர்.வெள்ளோடு பொன்னம்பட்டி சென்றாய பெருமாள் கோயில், கரட்டுப்பட்டி லட்சுமி நகர் ராம பெருமாள், வத்தலக்குண்டு வால்கோட்டை ஆஞ்சநேயர் கோயில், சுக்காம்பட்டி வாஸ்தீஸ்வரர் கோயிலில் திருவேங்கட மலையப்ப சுவாமி சன்னதி உட்பட பெருமாள் கோயில்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.