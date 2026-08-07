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ஓடும் ஆம்புலன்சில் குவா குவா

ஓடும் ஆம்புலன்சில் குவா குவா

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:43 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:43 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM

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கன்னிவாடி:குரும்பபட்டியை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி சுரேஷ்குமார் மனைவி காவியா 24, 3வது முறையாக கருவுற்றிருந்தார். மகப்பேறு சிகிச்சைக்காக கன்னிவாடி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சேர்க்கப்படடார்.

மேல் சிகிச்சைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்க டாக்டர்கள் பரிந்துரை செய்தனர். 108 ஆம்புலன்சில் ஏற்றி அனுப்பிய நிலையில் டிரைவர் டேவிட்லெனின் ஓட்டிச்சென்றார்.

முத்தனம்பட்டி அருகே பிரசவ வலி அதிகரித்த நிலையில் மருத்துவ உதவியாளர் சூரியா சிகிச்சை அளித்தார். அங்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. பின்னர் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு தொடர் சிகிச்சைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.

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