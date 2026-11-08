வடமதுரை சந்தையில் குவிந்த பந்தய சேவல்கள்

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ADDED : நவ 07, 2026 05:06 PM
வடமதுரை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வடமதுரை வாரச்சந்தையில் விற்பனைக்கு வந்த பந்தய சேவல்களின் விலை ரூ.25 ஆயிரம் வரை உயர்ந்திருந்தது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை வாரச்சந்தையில் காலை நேரத்தில் கோழி, சேவல், வான்கோழி விற்பனை மும்முரமாக நடக்கிறது. பண்டிகை நேரத்தில் மறைவிடங்களில் சேவல்களை சண்டையிட செய்து பந்தயம் நடத்துவதும் அதிகம் நடக்கும். இதில் அதிதீவிரமாக ஈடுபடுவோர் பரவலாக மாநிலம் முழுவதுமே காணப்படுகின்றனர்.
தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான நேற்று நடந்த சந்தையில் ஏராளமான பந்தய சேவல்கள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன. ரூ.3 ஆயிரம் முதல் 25 ஆயிரம் வரை விலை கூறி பேரம் பேசினர்.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், 'சேவல் சண்டை பந்தயங்கள் ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களிலும் பரவலாக நடக்கிறது. இந்த சேவல்களை வாங்க அதிகளவில் வெளிமாநில வியாபாரிகளும் வருகின்றனர். இதனால் வடமதுரை பகுதியில் பந்தய சண்டை சேவல் வளர்ப்பு நல்ல லாபம் தரும் தொழிலாக உருவெடுத்துள்ளது. 10 சேவல்களை வளர்த்து பயிற்சி தந்தால் சில மாதங்களில் ரூ.1.50 லட்சம் வரை லாபம் பார்க்கலாம்' என்றனர்.