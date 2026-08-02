பழனி மடம் நிலம் மோசடி விவகாரத்தில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் சல்லடை
பழனி மடம் நிலம் மோசடி விவகாரத்தில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் சல்லடை
ADDED : ஆக 02, 2026 01:07 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி மடம் நிலம் மோசடி பத்திரப்பதிவு விவகாரத்தில், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியில் இருந்த போது நடந்த பத்திரப்பதிவுகள், அதனால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள் குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்ய, பதிவுத்துறை சிறப்புக்குழுவினர் திண்டுக்கல் மாவட்ட சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களில் நேற்று விசாரணையில் ஈடுபட்டனர்.
இம்மோசடி தொடர்பாக, பழனி பதிவுத்துறை அலுவலகத்தில் கூடுதல் ஐ.ஜி., சுதா மால்யா தலைமையில், உதவி ஐ.ஜி.,க்கள் கண்ணன், மலர்கொடி அடங்கிய உயர்மட்ட குழுவினர் மூன்று நாட்கள் தொடர் ஆய்வு, விசாரணை நடத்தி, அரசிடம் சமர்ப்பிக்க அறிக்கை தயாரித்துள்ளனர்.
சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மீது அடுத்தடுத்து நில மோசடி பத்திரப்பதிவு குற்றச்சாட்டுகள் குவிவதால், துறை ரீதியான விசாரணையை விரிவான அளவில் மேற்கொள்ள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்ட ஏ.ஐ.ஜி., சீனிவாசன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு குழுவினர், ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பொறுப்பில் இருந்த அனைத்து அலுவலகங்கள், பழனியில் அவர் பொறுப்பேற்ற நாள் முதல், சஸ்பெண்ட் வரை மேற்கொண்ட பதிவுகள், ஆவணங்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி, அவரால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள் குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்து, மூன்று நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்பிக்க உள்ளனர்.
திருநெல்வேலி டி.ஐ.ஜி., சுவாமிநாதன், சேலம் மேற்கு சார் - பதிவாளர் கீதா, விருதுநகர் சார் - பதிவாளர் காஜா முஹைதீன், விருதுநகர் சார் - பதிவாளர் அலுவலக உதவியாளர் மோகன்ராஜ், திருநெல்வேலி டி. ஐ.ஜி., அலுவலக உதவியாளர் முத்துக்கிருஷ்ணன் ஆகியோர் பழனி, ஒட்டன்சத்திரம், கொடைக் கானல், சத்திரப்பட்டி, வடமதுரை ஆகிய பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் துறை ரீதியான ஆய்வு நடத்தினர்.
இதற்கிடையே, ஜஸ்டின் மணிகண்டன் நேற்று, ஆறாவது நாளாக திண்டுக்கல் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.
நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, நிபந்தனை முன் ஜாமினுடன், ஜூலை 27 முதல் ஆக., 3 வரை சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் ஆஜராகி, விசாரணைக்கு அவர் ஒத்துழைப்பு வழங்கும் நிர்ப்பந்தம் உள்ளது. முன் ஜாமின் நீட்டிக்கப்படாவிட்டால், ஆக., 4ல் அவர் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.