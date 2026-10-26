'கொடை' ஏரிச்சாலையில் தேங்கும் மழைநீர்

UPDATED : அக் 10, 2026 04:49 AM
ADDED : அக் 10, 2026 01:10 AM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலையில் தேங்கும் மழைநீரால் சுற்றுலா பயணிகள் முகம் சுளிக்கின்றனர்.
சுற்றுலா தலமான கொடைக்கானலில் முக்கிய பகுதியாக இருப்பது ஏரியாகும்.
இங்கு 5 கி.மீ., தொலைவு கொண்ட ஏரிச்சாலையில் சுற்றுலா பயணிகள் சைக்கிள், குதிரை சவாரி செய்கின்றனர். காலை, மாலையில் ஏராளமானோர் நடைபயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர். ஏரி நகராட்சி கட்டுப்பாட்டிலும், ரோடு நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
இந்த இரு துறைகளின் வளர்ச்சி பணிகளால் ஏரிச்சாலை சுருங்கி பொலிவிழந் துள்ளது.
மழைநீர் வடிகால் கட்டமைப்பு திட்ட மிடல் இன்றி அமைத்ததால் கனமழையின் போது தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. குதிரையின் எச்சம், குப்பை சேர்ந்து மாசடைகிறது.
இச்சூழலில் சைக்கிள், குதிரை சவாரி, நடைபயிற்சி மேற்கொள்வோர் மழைநீர் பீறிட்டு தெளிப்பதால் அவதியடைகின்ற னர்.
மழைநீர், ஊற்றுநீர் முறையாக ஏரியில் சேரும் வகையில் ஏரிச்சாலையின் மட்டத்தை உயர்த்த இந்த இரு துறைகளும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.