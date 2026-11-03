/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/‘கொடை’ ஏரிச்சாலையில் தேங்கும் மழைநீர்
UPDATED : நவ 02, 2026 08:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:37 PM
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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலையில் தேங்கும் மழைநீரால் சுகாதாரக் கேடு ஏற்படுகிறது. இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகள் முகம் சுளிக்கின்றனர்.
கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலை 5 கி.மீ., தொலைவு கொண்டது. நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த ரோடு ஏரியின் மட்டத்திற்கு தாழ்வாக உள்ளது. தற்போது மழைநீர் வடிந்தோட வடிகால் வசதி முறையாக இல்லாத நிலையில் ரோட்டில் தேங்குவது தொடர்கிறது.
கடந்த வாரம் பெய்த மழையின் போது தேங்கிய தண்ணீர் மாசடைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. ஏரிச்சாலையில் குதிரை, சைக்கிள் சவாரி செய்வோர், நடைபயிற்சியில் ஈடுபடுவோர் முகம் சுளிக்கின்றனர்.
நெடுஞ்சாலைத்துறை தண்ணீர் தேங்கிய பகுதியை சீரமைத்தும், நகராட்சி தேங்கும் தண்ணீரை அகற்றி சுகாதார நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும்.