'கொடை'யில் வடிகால் வசதியின்றி ரோடுகளில் ஓடும் மழைநீர்
'கொடை'யில் வடிகால் வசதியின்றி ரோடுகளில் ஓடும் மழைநீர்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:06 AM
ADDED : அக் 27, 2026 06:46 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல், தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் முறையான வாய்க்கால் வசதியின்றி மழைநீரானது ரோடுகளில் ஓடுகிறது. இதனால் ரோடுகள் சேதமடைவது தொடர்கிறது.
மலைப்பகுதி ரோடுகளில் மழைநீர், ஊற்றுநீர் வடிந்து ஓட துவக்கத்தில் குழாய் பாலங்கள், வடிகால் வசதிகள் செய்யப்பட்டன. காலப்போக்கில் இப்பணிகள் தரமற்று அவசரகதியில் நடந்ததன் பின்னணியால் தண்ணீர் வடிந்துவிடும் வாய்க்கால், பாலங்கள் முறையாக பராமரிக்கவில்லை. இதனால் கனமழை தருணங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மழைநீர் ரோட்டில் செல்வது வாடிக்கையாக உள்ளது.
தடியன்குடிசை தாண்டிக்குடி இடையே பாலங்கள் அடைப்பு ஏற்பட்டும் வாய்க்கால் அமைப்பு ஏற்படுத்தாததால் மழைநீர் நேரடியாக ரோட்டில் வெள்ளம்போல் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதனால் ரோடுகள் அரிக்கப்பட்டு குண்டும், குழியுமாக சேதமடைந்து உள்ளன. பக்கவாட்டு பகுதியில் அரிப்பால் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் நிலையில் விபத்து ஏற்படுகிறது.
இதுபோல் கொடைக்கானலில் அப்சர்வேட்டரி, சீனிவாசபுரம் ரோட்டிலும் மழைநீர், ஊற்றுநீர் எளிதில் கடந்து செல்ல வாய்க்கால் அமைப்புகள் ஏற்படுத்தாமல் ரோட்டில் தண்ணீர் செல்கிறது. இதனால் ரோடு முழுமையும் குண்டும் குழியுமாக மாறியதால் வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்குகின்றன.
நெடுஞ்சாலைத்துறை பெயரளவிற்கு பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு அரசு நிதியை வீணடிக்கிறது. மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் பாலம் அமைக்காமல் மேடான பகுதியில் அமைத்ததால் தண்ணீர் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டு மலைப்பகுதி ரோடுகள் சேதமடைந்துள்ளன.
இவ்விரு மலைப்பகுதிகளிலும் உள்ள ரோடுகளில் மழைநீர் எளிதில் கடந்து செல்ல பாலங்கள் அமைத்தல், அடைபட்ட பாலங்களை சீர் செய்தல் போன்ற பணிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே வாகன ஓட்டிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.