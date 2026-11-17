பி.புதுப்பட்டி கூட்டுறவு சங்க வளாகத்தில் தேங்கும் மழைநீர்
பி.புதுப்பட்டி கூட்டுறவு சங்க வளாகத்தில் தேங்கும் மழைநீர்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:04 PM
வடமதுரை: பாடியூர் பி.புதுப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்க வளாகத்திற்குள் ஒவ்வொரு மழைக்கும் பெருமளவில் நீர் தேங்கி நிற்பதால் பொதுமக்கள், கூட்டுறவு ஊழியர்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
பாடியூர் ஊராட்சியில் கூட்டாத்துபட்டி, மோளப்பாடியூர், இ.புதுார், எம்.புதுார், கரையாம்பட்டி, மகாலட்சுமிபுரம், வேலாம்பட்டி, பாடியூர், பா.புதுப்பட்டி, நாட்டாண்மைகாரன்பட்டி, என்.பாறைப்பட்டி, பாம்பலநாயக்கன்பட்டி, கிரியம்பட்டி என கிராமங்கள் உள்ளன.
இப்பகுதி மக்களுக்காக பி.பாடியூர் புதுப்பட்டியில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் இயங்குகிறது. இந்த சங்கத்தின் 3 பக்கமும் தனியார் தொழிற்சாலையும், முகப்பில் முள்ளிப்பாடி குளத்துார் மெயின் ரோடும் உள்ளது. சுற்றியிருக்கும் அனைத்து பகுதிகளும் மேடாக இருக்கும் நிலையில் கூட்டுறவு சங்க வளாகம் மட்டும் பள்ளமாக உள்ளது.
அருகில் பல ஏக்கர் பரப்பு தொழிற்சாலை வளாகத்தில் சேகரமாகும் மழைநீர் ஒரு சேர வாய்க்கால் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்த நீர் பள்ளமாக இருக்கும் கூட்டுறவு வளாகத்தில் புகுந்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு மழைக்கும் கூட்டுறவு சங்க வளாகத்தில் நீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் கூட்டுறவு சங்கத்திற்குள் சென்று வருவதற்கு அதிக சிரமம் அடைகின்றனர். இதனை போக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
-சங்கத்தை மூடி
வைக்கும் நிலை
பொன்னுச்சாமி, முன்னாள் கூட்டுறவு சங்க தலைவர், பி.புதுப்பட்டி:
-இக்கிராமத்தில் சிறிது மழை பெய்தாலே கூட்டுறவு சங்க வளாகம் முழுவதும் நீர் நிரம்பி விடுகிறது. இதனால் சங்கத்தை திறக்க முடியாமல் மூடி வைக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. சுற்றியிருக்கும் பகுதிகள் அனைத்தும் மேடாக இருக்கும் நிலையில் கூட்டுறவு வளாகம் மட்டும் பள்ளமாக உள்ளது. இப்பகுதிக்குள் தொழிற்சாலை பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் நீர் புகுவதை தடுக்க வேண்டும். கூட்டுறவு சங்க வளாகத்தினுள் தேவையான அளவில் மண் நிரப்பி மேடாக்க வேண்டும்.
ரேஷன் கடைக்கு
செல்வதில் சிரமம்
பொம்மையசாமி, முன்னாள் ஊராட்சி உறுப்பினர், பி.புதுப்பட்டி:
-இச்சங்க வளாகத்திற்குள் இப்பகுதி மக்களுக்கான ரேஷன் கடையும் செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு கனமழைக்கும் நீர் தேங்கும் பிரச்னை ஏற்படும்போது ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க செல்வோர், இதர கூட்டுறவு சங்க சேவைகளை பெற செல்லும் மக்கள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர். ரேஷன் கடைக்கு பொருட்கள் கொண்டு வரும் லாரிகளும் உள்ளே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. பல வகைகளிலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
-தீர்வு
-பாடியூர் பி.புதுப்பட்டி கூட்டுறவு சங்க வளாகம் அருகில் இருக்கும் வெளிப்புற பகுதிகளில் இருந்து மழைநீர் வளாகத்திற்குள் புகுவதை தடுக்க வேண்டும். ரோடு மட்டத்தை காட்டிலும் மிகவும் தாழ்வான பகுதியாக இருக்கும் சங்க வளாகத்திற்குள் கூட்டுறவு துறையினர் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு பெற்று மண் நிரப்பி மேடாக மாற்ற வேண்டும். இவ்விரு தீர்வுகளில் ஏதாவது ஒன்றாவது நடந்தால் தான் இங்கு மழை நேரத்தில் நீர் தேங்கி மக்கள் அவதியுறும் பிரச்னைக்கு முடிவு ஏற்படும்.