80 அடி ஆழ ரயில் பாதையில் மழைநீர் கண்காணிப்பு தீவிரம்
80 அடி ஆழ ரயில் பாதையில் மழைநீர் கண்காணிப்பு தீவிரம்
UPDATED : அக் 19, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:36 PM
வடமதுரை: அய்யலுார் அருகே 80 அடி ஆழ பள்ளத்தில் ரயில் பாதை செல்லும் பகுதியில் மழையால் கண்காணிப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி திண்டுக்கல் இடையே இருந்த மீட்டர்கேஜ் ரயில் பாதையில் கல்பட்டிசத்திரம் அய்யலுார் இடையே 2 இடங்கள் மேடாக இருந்தன. ரயில் இன்ஜின் சரக்கு பெட்டிகளை இழுக்க திணறி கூடுதல் எரிபொருள் செலவு, தண்டவாள தேய்மானம் அதிகம் இருந்தது. 1998ல் அகலப் பாதையாக மாறிய போது, இப்பிரச்னையை தீர்க்க பழைய தடத்திற்கு பதிலாக குமரம்பட்டியை சுற்றி 5.5 கி.மீ., துாரம் புதிய வழித்தடம் உருவானது. இங்கு அதிக பட்சமாக 150 அடி அகலம், 80 அடி ஆழம் வரை பள்ளம் தோண்டி ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டது. இங்கு ரயில் பாதைக்கு மேலே நீர் வழிப்பாலங்களும், ரயில் பாதை மட்டத்தில் ஓடை செல்லுமிடங்களில் நீர்வழி புதைப் பாலங்களும் உள்ளன. தற்போது தொடர்ந்து கன மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுவதால் தண்டவாளப் பகுதிக்குள் கற்கள் விழுதல், நீர் புகுதல் போன்றவற்றை கண்காணிக்க கூடுதல் ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். சிறிது வேகம் குறைத்து அதிக கவனத்துடன் ரயில்களை இயக்கும்படி ரயில்களின் லோகோ பைலட்களுக்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.