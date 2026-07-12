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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ பழநி மடம் நிலத்தை தனியாருக்கு பதிவு செய்த சார் பதிவாளர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை ராம.ரவிக்குமார் வலியுறுத்தல்

﻿ பழநி மடம் நிலத்தை தனியாருக்கு பதிவு செய்த சார் பதிவாளர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை ராம.ரவிக்குமார் வலியுறுத்தல்

﻿ பழநி மடம் நிலத்தை தனியாருக்கு பதிவு செய்த சார் பதிவாளர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை ராம.ரவிக்குமார் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:45 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:45 PM

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பழநி: பழநி கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் கையகப்படுத்தப்பட்ட தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் நிலத்தை பார்வையிட்ட பின் ஹிந்து தமிழர் கட்சித் தலைவர் ராம.ரவிக்குமார் கூறியதாவது:

தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.110 கோடி மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கரை சில மாதங்களுக்கு முன் உச்சநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற ஆணைப்படி பழநி கோயில் நிர்வாகம் கையகப்படுத்தியது. அந்த இடத்தை பழநி ஆண்டவருக்கே தெரியாமல் கிரையம் செய்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் விஜய் அரசு பதவி ஏற்ற 60 நாளைக்குள் முருகனுக்கு மொட்டை போட்ட துறையாக பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைந்துள்ளது.

2026 ஜூலை 7ல் வெள்ளைதுரை, சேதுபதி ஆகிய இருவருக்கு ரூ.2 கோடி மதிப்பில் சுவாமி மடத்தின் நிலத்தை பொறுப்பு சார்பதிவாளர் பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளார்.

பழநி கோயில் நிர்வாகம் மூன்று முறை அறிவுறுத்தியுள்ள போதிலும் அதனை புறக்கணித்து பழநி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு நடந்துள்ளது. பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் இந்த அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

கோயில் நிலத்தை பதிவு செய்து தந்த சார் பதிவாளர் மீது துறை நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கோயில் நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. ஆனால் பணியிடை நீக்கம் மட்டுமின்றி சார்பதிவாளர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கரூரில் 3000 ஏக்கர் கோயில் நிலத்தை பிரித்து பட்டா போட்டு வழங்குவது கண்டிக்கத்தக்கது. சர்ச் நிலம் அல்லது வக்பு வாரிய நிலங்களை இவ்வாறு பட்டா போட்டு வழங்க முடியுமா. திராவிட மாடலை போல திருச்சபை மாடல் அரசு மிஷனரி திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறது.

ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு நீதிபதி தலைமையில் ஆணையரை நியமிக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம் என்றார்.

மாநிலச்செயலாளர் மனோஜ்குமார், நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

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