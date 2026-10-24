கொடைக்கானலில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில் தயக்கம்: பெயரளவு நடவடிக்கையால் அவதியுறும் பயணிகள்
கொடைக்கானலில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில் தயக்கம்: பெயரளவு நடவடிக்கையால் அவதியுறும் பயணிகள்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:14 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:58 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து வருவதை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாத போக்கு நீடிக்கிறது. இதனால் நகருக்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகள் அவதியுறும் நிலை நீடிக்கிறது.
சர்வதேச சுற்றுலாத் தலமான கொடைக்கானலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பயணிகள் வருகின்றனர். இங்கு துவக்கத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மட்டுமே தற்போது வரை நீடிக்கிறது.
சீசன், வார விடுமுறை, தொடர் விடுமுறை காலங்களில் நீடிக்கும் போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைகின்றனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகள். துவக்கத்தில் சிறியதாக துவங்கும் ஆக்கிரமிப்புகள் நாளடைவில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறான வகையில் அதிகரிக்கின்றன.
இவை ஒரு புறமிருக்க நீர் வழித்தடம், வருவாய்த் துறை, வனத்துறை, நெடுஞ்சாலைத் துறை இடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு கடந்த ஆட்சியாளர்களின் காலங்களில் இருந்து தொடர்ந்து வருகிறது. ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்ற நீதிமன்ற உத்தரவு வரும் நிலையில் அதிகாரிகள் அவற்றை பெயரளவிற்கு செய்கின்றனர். இதனால் கொடைக்கானலில் புற்றீசல் போல் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. நகருக்கு வருகை தரும் பயணிகள் நாள்தோறும் அவதியுறும் நிலை நீடிக்கிறது.
கடந்த ஆட்சியில் நீடித்த செயல்பாடுகள் தற்போதைய புதிய ஆட்சியின் போதும் மாறியதாக தெரியவில்லை. நாள்தோறும் ரோட்டோரங்களை ஆக்கிரமித்து ஏராளமான கடைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதே நேரத்தில் நீர்நிலை புறம்போக்கு, வருவாய்த்துறை, வனத்துறை, நெடுஞ்சாலைத்துறை இடங்களிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் தாராளமாக நடக்கின்றன.
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் அதிகாரிகள் ஏனோ மவுனம் காத்து வருகின்றனர். கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் நீடிக்கும் ஆக்கிரமிப்புகளை பாரபட்சமின்றி அகற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
துணை போகும் அதிகாரிகள்
கற்பக மணி, இயற்கை ஆர்வலர், கூக்கால்:
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியை பொறுத்தமட்டில் ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு அதிகாரிகளே துணை போகின்றனர். இவர்கள் இங்கு பல ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து தவறுகளுக்கு காரணமாக உள்ளனர். அவ்வப்போது ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் நடவடிக்கை கண் துடைப்பாகவே முடிகிறது. தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் இவ்விஷயத்தில் கடுமை காட்டி துரித நடவடிக்கை எடுக்கும் பட்சத்தில் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி பளிச்சிடும்.