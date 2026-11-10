/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/5 டன் குப்பை அகற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:59 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:59 AM
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பழநி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பழநி நகராட்சியில் வீடுகள், பொது இடங்களில் பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடினர்.
இதனால் பட்டாசு குப்பை ஆங்காங்கே குவிந்து கிடந்தன. நேற்று அதிகாலை 4:00 மணி முதல் சுழற்சி முறையில் துப்புரவு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு நகர் முழுவதும் குப்பையை அகற்றும் பணி நடந்தது.
இதில் சேகரமான 5 டன் குப்பை பெரியப்பா நகரில் உள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை குப்பைக் கிடங்குக்கு கொண்டு செல்லப் பட்டது.