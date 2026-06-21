குடிநீர் கேட்டு பொது மக்கள் ரோடு மறியல்: போக்குவரத்து பாதிப்பு-
குடிநீர் கேட்டு பொது மக்கள் ரோடு மறியல்: போக்குவரத்து பாதிப்பு-
UPDATED : அக் 20, 2026 07:16 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:14 PM
திண்டுக்கல்: ‘குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.’ என, வலியுறுத்தி முத்தழகுப்பட்டி மக்கள் திண்டுக்கல் பழநி ரோட்டில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் பழநி ரோட்டில் முத்தழகுப்பட்டி, கே.கே.நகர் பகுதி மக்களுக்கு மாநகராட்சி சார்பில் சுழற்சி முறையில் நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் விநியோகம் ஆகிறது. இந்நிலையில் சில வாரங்களாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யவில்லை. அப்பகுதியில் மேட்டுப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு கடந்த ஓராண்டாக குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வில்லை என பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குற்றம் சாட்டினர். இந்நிலையால் தனியார் லாரிகளில் இருந்து 500 லிட்டர் தண்ணீரை ரூ.600 கொடுத்து வாங்கிப் பயன்படுத்தி வந்தனர். இதுகுறித்து கவுன்சிலர், மாநகராட்சி அலுவலர்களிடம் புகார் தெரிவித்தும் பலனில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி பெண்கள், குடியிருப்புவாசிகள் காலிக்குடங்களுடன் திண்டுக்கல் பழநி மெயின் ரோட்டில் நேற்று மாலை திடீர் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் 30 நிமிடங்களுக்கு கடும் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்து தடைபட்டது. தகவலறிந்து வந்த போலீசார், மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகப் பிரிவு அலுவலர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுடன் சமரசப் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காணப்படும். தற்போது லாரிகளில் குடிநீர் வினியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என அலுவலர்கள் உறுதி அளித்தனர். இதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால், மறியலை கைவிட்டு பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர்.