சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி

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ADDED : அக் 10, 2026 07:07 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் சாலை விதிகளை பின்பற்றி ஹெல்மெட் அணிந்து டூவீலர் ஓட்டியவர்களுக்கு எஸ்.பி.,ஜெயக்குமார் இனிப்பு வழங்கி பாராட்டினார்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட போலீசார் சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு டூவீலர் பேரணி நேற்று நடந்தது. அஞ்சலி ரவுண்டானாவில் இருந்து துவங்கிய பேரணியை எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். சாலை விதிகளை பின்பற்றி ஹெல்மெட் அணிந்து டூவீலர் ஓட்டியவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி பாராட்டினார். ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்தவர்களை எச்சரித்து போலீஸ் துறை சார்பில் 50 பேருக்கு புதிய ஹெல்மெட்டுகள் வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
திண்டுக்கல்லில் இருந்து புறப்பட்ட பேரணி ரெட்டியார்சத்திரம், ஒட்டன்சத்திரம், சத்திரம், ஆயக்குடி வழியாக பழநி மயில் ரவுண்டானாவில் முடிந்தது. சாலை விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.