﻿ விபத்து அபாயத்துடன் ரோட்டோர கிணறுகள்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:23 AM
வடமதுரை: வடமதுரை பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாமல் விபத்து அபாயத்துடன் இருக்கும் ரோட்டோர கிணறுகளுக்கு அருகில் பாதுகாப்பு தடுப்புவேலி அமைக்க வேண்டும்.
வடமதுரையில் இருந்து தோணிகவுண்டன்புதுார் வழியே ஆண்டிப்பட்டி செல்லும் ரோட்டில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாமல் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் கிணறு உள்ளது. மோர்பட்டி ஊராட்சி மூக்கரபிள்ளையார் கோயில் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து ஜி.குரும்பட்டி செல்லும் ரோட்டில் விபத்து ஆபத்துடன் தடுப்புச்சுவர் இல்லாமல் கிணறு உள்ளது.
இதேபோல் தென்னம்பட்டியில் இருந்து நவச்சிவாயம்பிள்ளை களத்திற்கு செல்லும் ரோட்டில் வரட்டாறு அடுத்து ரோடு விளம்பில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாத விவசாய கிணற்றால் ஆபத்து உள்ளது. பிலாத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகில் பிரிந்து கல்குளம் செல்லும் ரோட்டோரம் தடுப்புச்சுவரின்றி கிணறு உள்ளது.
விபத்து ஆபத்தாக இருக்கும் இந்த ரோட்டோர கிணறுகளுக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.