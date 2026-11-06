நால்ரோடு சந்திப்பில் தகர டின் ரவுண்டானா

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ADDED : நவ 05, 2026 07:49 PM
வடமதுரை: வடமதுரை நால்ரோடு சந்திப்பில் விபத்துக்களை தவிர்க்க தகர டின்களை வைத்து மினி ரவுண்டானா அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
2010ல் திண்டுக்கல் - திருச்சி நெடுஞ்சாலை நான்கு வழிச்சாலையாக தரம் உயர்ந்தபோது வடமதுரையில் மேம்பாலம் அமைக்கவில்லை. நான்கு வழிச்சாலையில் மாறுபட்ட வேகங்களில் வாகனங்கள் செல்லும்போது மக்கள் இப்பகுதியை கடப்பது எளிதாக இல்லை. வேகத்தடுப்புகள் வைத்த பின்னரும் விபத்துக்கள் நடக்கிறது.
இங்கு இரு திசையிலும் வணிக நிறுவனங்கள் அதிகம் இருப்பதால் எந்த திசையில் இருந்தும் நால்ரோடு சந்திப்பை கடந்து, எதிர்திசையில் வாகனங்கள் குறுக்கிடும் நிலை உள்ளது. இதனால் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் ஆபத்தான பகுதியாக நீடிக்கிறது.
கடந்தாண்டு இங்கு மேம்பாலம் அமைக்க அடிப்படை பணிகள் துவங்கிய நிலையில் கிடப்பில் உள்ளது. தற்போது விபத்துக்களை தவிர்க்கும் நோக்கில் மையத்தில் தகர டின்களை கொண்டு மினி ரவுண்டானாவை போலீசார் அமைத்துள்ளனர்.