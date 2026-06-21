/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ பழநி உண்டியலில் ரூ.2.89 கோடி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:51 PM
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பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.2.89 கோடி கிடைத்தது.
இக்கோயிலில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நேற்று நடந்தது. கோயில் இணை கமிஷனர் வெ ங்கடேஷ் முன்னிலையில் அலுவலர்கள், பணியாளர்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள் இப்பணியில் ஈடுபட்டனர். அதில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக ரூ.2 கோடியே 89 லட்சத்து 45 ஆயிரம், 470 கிராம் தங்கம், 6.8 கிலோ வெள்ளி, 739 வெளிநாட்டு கரன்சி நோட்டுகள் கிடைத்தன.