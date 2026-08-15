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ரூ.4.50 லட்சம் மோசடி: மாஜி போலீஸ்காரர் கைது

ரூ.4.50 லட்சம் மோசடி: மாஜி போலீஸ்காரர் கைது

UPDATED : ஆக 13, 2026 10:01 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 09:21 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 10:01 PM ADDED : ஆக 13, 2026 09:21 PM

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திண்டுக்கல்:திண்டுக்கல்லில் அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி ரூ.4.50 லட்சம் மோசடி செய்த முன்னாள் போலீஸ்காரர் கைது செய்யப்பட்டார்.

திண்டுக்கல் நாகல் நகர் பழைய ஆர்.எம்.எஸ்.ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் வீரேந்திரன் 24. பழநியில் மர அறுவை மில்லில் கேஷியராக வேலை செய்தார். அவருக்கு மில் தொழிலாளி மூலம் பழநி ஏ.கலையம்புத்துார் கர்ணன் தெருவை சேர்ந்த விருப்ப ஓய்வு பெற்ற போலீஸ்காரர் சங்கர் 59, அறிமுகமானார்.

நாளடைவில் நன்கு பேசி பழகிய சங்கர், 'எனக்கு அரசு அலுவலகங்கள், அரசியல்வாதிகளுடன் நல்ல தொடர்பு உள்ளது. பணம் கொடுத்தால் கல்வித்தகுதிக்கு ஏற்றப்படி ஏதாவது அரசு அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணி நியமன ஆணை பெற்றுத்தருகிறேன் என வீரேந்திரனிடம் கூறினார்.

இதை நம்பிய அவரும் அரசுப்பணிக்காக ரூ.4.50 லட்சம் கொடுத்தார். பல மாதங்கள் ஆகியும் அரசு வேலை வாங்கித் தராததால் விரக்தியடைந்த வீரேந்திரன் பணத்தை திரும்ப தரும்படி சங்கரிடம் கேட்டார். அப்போது அவர் பணத்தை தர மறுத்து கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.

இதுகுறித்து வீரேந்திரன் நகர் வடக்கு போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் வசந்த்குமார் விசாரணை நடத்தி சங்கரை கைது செய்தார்.

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