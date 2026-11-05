ரூ.5 கோடி வரி பாக்கி மருத்துவமனைக்கு எச்சரிக்கை
ரூ.5 கோடி வரி பாக்கி மருத்துவமனைக்கு எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 05, 2026 12:02 AM
ADDED : நவ 05, 2026 12:00 AM
UPDATED : நவ 05, 2026 12:02 AM ADDED : நவ 05, 2026 12:00 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு நடப்பு ஆண்டில் ரூ.104 கோடிக்கும் மேல் வரியினங்கள் நிலுவையில் உள்ளது. கமிஷனர் பிரேம்ஆனந்த் நடவடிக்கையின் பேரில் தற்போது வரை ரூ.32 கோடி வசூலிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில் திண்டுக்கல்- திருச்சி ரோட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் 2020 முதல் தற்போது வரை மாநகராட்சிக்கு ரூ.4 கோடியே 96 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 130 வரிபாக்கி வைத்துள்ளது.
இதனை செலுத்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பலமுறை எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் வழங்கினர். ஆனால் மருத்துவமனை நிர்வாகம் பொருட்படுத்தவில்லை. இதையடுத்து கமிஷனர் உத்தரவின் பேரில் வரிபாக்கி விவரங்களை பட்டியலிட்டு மருத்துவமனை நுழைவு வாயில் முன் மெகா சைஸில் பேனரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கட்டியுள்ளனர். நிலுவை தொகையை 3 நாட்களுக்குள் செலுத்தாவிட்டால் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.