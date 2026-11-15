நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.55 லட்சம் முறைகேடு செய்த ஊழியர் கைது
நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.55 லட்சம் முறைகேடு செய்த ஊழியர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 03:58 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:40 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.55 லட்சம் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட ஊழியரை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை புதுகொம்பேறிப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராஜ் 50. இவர் செட்டிநாயக்கன்பட்டியில் நிதி நிறுவனம் நடத்துகிறார். இங்கு வேடசந்துார் அருகே ஜங்கால்பட்டி பாகாநத்தம் சிவக்குமார் 47, வாடிக்கையாளர் தொடர்பு அலுவலராக கடந்த 3 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்தார்.
ஜன.,2ல் வழக்கம்போல் ஜெயராஜ் நிதிநிறுவன பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தார். அதில் 356 வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி, வரவு வைக்கப்பட்ட கணக்குகளில் தவறுகள் இருப்பது தெரிந்தது.
மேலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்காக ரூ.38 லட்சத்தை சிவக்குமாரிடம் ஜெயராஜ் கொடுத்திருந்தார். இதனுடன் சேர்த்து சிவக்குமார், அவரது மனைவி கவிதா, மகன் அஜித்குமார் ஆகிய மூவரும் கூட்டுச்சதி செய்து நிதி நிறுவனத்தின் ரூ.55 லட்சத்தை முறைகேடு செய்தது தெரிந்தது.
இதுகுறித்து நிதி நிறுவன உரிமையாளர் ஜெயராஜ், எஸ்.பி., ஜெயக்குமாரிடம் புகார் அளித்தார். அவரது உத்தரவில் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் முத்தமிழ்செல்வி எஸ.ஐ., சுதா ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து சிவக்குமார், கவிதா, அஜித்குமார் மீது வழக்குப் பதிந்து சிவக்குமாரை நேற்று கைது செய்தனர்.