ஓய்வு அதிகாரி-யிடம் ரூ.75.50 லட்சம் மோசடி: சென்னை தி.மு.க., நிர்வாகி கைது
ஓய்வு அதிகாரி-யிடம் ரூ.75.50 லட்சம் மோசடி: சென்னை தி.மு.க., நிர்வாகி கைது
UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி ஆன்லைன் வர்த்தகம் செய்ய ஆசைப்பட்டு ரூ.75.50 லட்சம் இழந்தார். இதுகுறித்த புகாரில் சென்னை தி.மு.க., நிர்வாகியை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல்லில் பொதுப்பணித்துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற 64 வயது அதிகாரி இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்தியுள்ளார். அதில் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ரூ.24 ஆயிரம் முதலீடு செய்தால் ஒரு மாதத்திற்குள் ரூ.50 ஆயிரமாக திரும்ப பெறலாம் என்ற விளம்பரத்தை பார்த்தார். தொடர்பு கொண்டபோது அதிகாரியின் ஆதார், பான் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை பெற்றுக்கொண்டனர்.
அவர்கள் கூறியதை நம்பி 10க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக்கணக்குகளுக்கு பல்வேறு தவணைகளில் ரூ.75 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 256-ஐ அனுப்பினார். ஆனால் வாக்குறுதிபடி லாபம் தரவில்லை.
பணமோசடி செய்யப்பட்டதை அறிந்த ஓய்வு அதிகாரி திண்டுக்கல் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் உத்தரவில் இன்ஸ்பெக்டர் ரேணுகாதேவி தலைமையிலான போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில் தண்டையார்பேட்டை கத்திவாக்கம் மெயின்ரோட்டை சேர்ந்த வடசென்னை தி.மு.க., இளைஞரணி செயலாளர் ரஹ்மான் 28, அவரது நண்பர் அபுபக்கர், மீஞ்சூர் பாலா தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது.
ரஹ்மானை பிடித்து விசாரிக்கையில் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனையாக பெற்றுக்கொண்ட பணத்தில் அவருக்கான கமிஷன் ரூ.4 லட்சம், அபுபக்கருக்கான ரூ.1 லட்சம் போக மீதித்தொகையை பாலாவுக்கு அனுப்பி வைத்ததாக வாக்குமூலம் அளித்தார்.
இதையடுத்து ரஹ்மானை கைது செய்து திண்டுக்கல் அழைத்து வந்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். பாலா, அபுபக்கர் உள்ளிட்ட மேலும் பலரை தேடுகின்றனர்.