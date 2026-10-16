/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கோவிலில் நகை திருடிய ஊழியருக்கு ‘காப்பு’
UPDATED : அக் 16, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:03 AM
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பழனி: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி, சிவ கிரிபட்டி பைபாஸ் சாலையில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இடும்பன் கோவிலில், செயல் அலுவலர் விமலா பொறுப்புகளை ஒப்படைக்காமல், 2026 மார்ச், 27ல் பணியில் இருந்து சென்றார்.
அதன்பின், ஏப்., 20ல் செயல் அலுவலராக பொறுப்பேற்ற நரசிம்மன், நகைகளை ஆய்வு செய்த போது, 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்று கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள், 20 சவரன் தங்க நகைகள் திருடுபோனது தெரிந்தது.
புகாரில், பழனி போலீசார், கோவில் அலுவலகத்தில் தற் காலிகமாக பணிபுரிந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நிரஞ்சனா, 25, அவரது நண்பர் பிரபாகரன், 34, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.