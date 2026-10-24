/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/துாய்மை பரப்புரையாளர்கள் கூட்டம்
UPDATED : அக் 16, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:36 PM
அ நிறம் | அளவு
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாநகராட்சி முன்னாள் கவுன்சில் கூட்டத்தில் துாய்மைப் பணிக்கான பரப்புரையாளர்கள், துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்கள் ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது. கமிஷனர் பிரேம்ஆனந்த் தலைமை வகித்துார். மாநகராட்சி நகர் நல அலுவலர் முருகானந்த், சுகாதார அலுவலர்கள் அறிவுச்செல்வன், தங்கவேல் முன்னிலை வகித்தனர்.
இக்கூட்டத்தில், ரோடுகளில் குப்பை தேங்கக்கூடாது. குப்பையை நான்கு வகையாக பிரித்து வழங்க பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். வாய்க்கால்களில் குப்பை வீசாமல் இருக்க பொதுமக்கள், வணிகர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். அனைத்து வீடுகளிலும் விடுபடால் குப்பையை சேகரிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.