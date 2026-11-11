கோயில் முன் சுகாதாரக்கேடு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:58 AM
ஒட்டன்சத்திரம்: ஒட்டன்சத்திரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் முன் நிலவும் சுகாதாரக் கேடால் பக்தர்கள் பாதிப்பு அடைகின்றனர்.
ஒட்டன்சத்திரம் – திண்டுக்கல் ரோட்டில் காமாட்சி அம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இதன் அருகே செல்லும் ஓடை தற்போது கழிவுநீர் ஓடையாக மாறிவிட்டது. செடி, கொடிகள் ஏராளமாக வளர்ந்து ஓடையை மறைத்து உள்ளன.
மாலை நேரத்தில் கொசுத் தொல்லை இருப்பதால் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். மேலும் கோயில் முன் கொட்டப்படும் இலைகள், குப்பை முறையாக அள்ளப்படாமல் இருப்பதால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாதாரக் கேடும் நிலவுகிறது.
இங்கு அமைத்திருந்த பேவர் பிளாக் கற்கள் பெயர்ந்து பல மாதங்கள் ஆகியும் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. எனவே பக்தர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு இக்கோயிலை சுற்றிலும் சுகாதாரமாக வைத்திருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.