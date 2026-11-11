தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/கோயில் முன் சுகாதாரக்கேடு

கோயில் முன் சுகாதாரக்கேடு

கோயில் முன் சுகாதாரக்கேடு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM

ADDED : நவ 10, 2026 09:58 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:58 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஒட்டன்சத்திரம்: ஒட்டன்சத்திரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் முன் நிலவும் சுகாதாரக் கேடால் பக்தர்கள் பாதிப்பு அடைகின்றனர்.

ஒட்டன்சத்திரம் – திண்டுக்கல் ரோட்டில் காமாட்சி அம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இதன் அருகே செல்லும் ஓடை தற்போது கழிவுநீர் ஓடையாக மாறிவிட்டது. செடி, கொடிகள் ஏராளமாக வளர்ந்து ஓடையை மறைத்து உள்ளன.

மாலை நேரத்தில் கொசுத் தொல்லை இருப்பதால் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். மேலும் கோயில் முன் கொட்டப்படும் இலைகள், குப்பை முறையாக அள்ளப்படாமல் இருப்பதால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாதாரக் கேடும் நிலவுகிறது.

இங்கு அமைத்திருந்த பேவர் பிளாக் கற்கள் பெயர்ந்து பல மாதங்கள் ஆகியும் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. எனவே பக்தர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு இக்கோயிலை சுற்றிலும் சுகாதாரமாக வைத்திருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us