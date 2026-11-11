திண்டுக்கல்லில் துாய்மை பணி 5 டன் குப்பை அகற்றம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:58 AM
திண்டுக்கல்: தீபாவளி பண்டிகையை தொடர்ந்து திண்டுக்கல் நகரின் ரோடுகளில் தேங்கிய குப்பையை அகற்றி துாய்மைப்படுத்தும் பணி நேற்று நடந்தது.
நேற்று முன்தினம் இரவுடன் தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் முடிந்தது. இதையொட்டி திண்டுக்கல் நகரில் அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக கடைகள் அகற்றப்பட்டன.
தொடர்ந்து ரோடுகளில் தேங்கிய குப்பை, கழிவுகளை அகற்றும் பொருட்டு திண்டுக்கல் மாவட்ட குழு இந்திய ஜனநாயகவாலிபர் சங்கம் சார்பில் துாய்மைப் பணி நேற்று நடந்தது.
எம்.பி., சச்சிதானந்தம் பங்கேற்று துவக்கி வைத்தார்.
பொதுமக்கள், கம்யூ., கட்சியினர், மாநகராட்சி பணியாளர்கள் பங்கேற்று தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த மாநகராட்சி ரோடு, தமிழ் சாலை, அபிராமி அம்மன் கோயில்ரோடு, மார்கெட் ரோடு, கமலா நேரு மருத்துவமனை ரோடு, சாலை ரோடு உள்ளிட்ட இடங்களில் தேங்கிக் கிடந்த குப்பையை அகற்றினர்.
இதுதவிர மாநகராட்சியின் மற்ற இடங்கள், முக்கிய சந்திப்புகள், தெருக்களின் துாய்மை பணிகள் நடந்தது. நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும்திண்டுக்கல்லில் மொத்தம் 5 டன் குப்பை அகற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.